Nessun confronto ma gruppo a rapporto. Pioli e squadra intenti a capire cosa non va

vedi letture

Dopo la pesante sconfitta col Napoli, Stefano Pioli ha concesso due giorni liberi alla Fiorentina che oggi pomeriggio si ritroverà al Viola Park per la prima volta dopo il ko di sabato sera. Anche se non è previsto un vero e proprio confronto ufficiale, è probabile che l'allenatore tenga ad avere a rapporto il gruppo per analizzare gli errori e capire perché, ancora una volta, l’approccio alla partita sia stato così sbagliato. Lo riferisce La Nazione, spiegando che le 48 ore di libertà concesse dal tecnico sono servite se non altro a staccare la spina ma nello spogliatoio serpeggia già la voglia di riscatto.

Ora la testa va al Como: la partita, che il mercato estivo ha trasformato in uno scontro diretto inatteso, sarà il primo banco di prova per capire se Pioli opterà davvero per cambiare qualcosa. Buone notizie arrivano infine da Gudmundsson, atteso oggi al rientro graduale in gruppo dopo i problemi alla caviglia che lo hanno tenuto fuori contro il Napoli. Un recupero che può ridare soluzioni in più a una squadra chiamata a rialzarsi subito.