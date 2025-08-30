Anche il Prato ha tifato Fiorentina contro il Polissya: la neo presidente Gacem era al Mapei

Anche la neo presidentessa del Prato, Asmaa Gacem, era sugli spalti del Mapei Stadium giovedì sera a tifare la Fiorentina, durante la gara di ritorno contro il Polissya. Lo svela Il Tirreno (ed. Prato), scrivendo che a dimostrazione di tutto ciò ci sono anche le immagini che ha pubblicato giovedì sera sul suo profilo Instagram la stessa Asmaa Gacem, ritratta nel sostenere la squadra di Pioli, poi vittoriosa per 3-2 nella seconda gara di Conference League.

La numero uno del club pratese - aggiunge il quotidiano - non ha mai fatto mistero della sua passione viola. Era tifosa della Fiorentina prima e lo è anche adesso che è diventata presidente del Prato, anche perché Prato e Fiorentina, calcisticamente parlando, vivono su due pianeti diversi. Due pianeti che si sono incrociati forse solo una volta, 23 anni fa, nel momento più basso dei viola e tra i più alti dei biancazzurri, quando il Prato riuscì a battere quella che all’epoca si chiamava Florentia Viola per 3-1 in Coppa Italia.