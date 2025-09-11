Numeri su Fiorentina-Napoli, viola a caccia della vittoria al Franchi dopo 7 anni

Anche sul sito della Fiorentina compaiono alcune statistiche e curiosità legate al match tra viola e Napoli, in programma sabato sera al Franchi per la terza giornata di campionato. Ecco uno spezzone dei dati sulla partita, direttamente dai canali ufficiali del club:

"Fiorentina e Napoli si sono sfidati 150 volte in Serie A: leggermente in vantaggio la Viola, a fronte di 55 successi contro i 54 partenopei, 41 invece i pareggi.

L’ultimo successo dei viola risale all’8 ottobre 2023 quando i ragazzi di mister Italiano si imposero in esterna per 1-3 con le reti di Brekalo, Bonaventura e N.Gonzalez. Mentre bisogna tornare indietro fino al 2018 per riscoprire l’ultima vittoria dei gigliati in casa grazie ad una tripletta di Simeone.

Gli ex della gara sono molti e quindi dividiamoli per anni. Tra il ’50 e il ’60: Vitali. Negli Anni ’70: Chiarugi, Clerici e Braglia. In quello successivo: Bertoni, Pecci e Galli. Negli Anni ’90: Baiano, Robbiati e Taglialatela. Nel nuovo millennio: Maggio, Savini, Quagliarella e Santana. Ed infine i più recenti Rosati e Callejón.

Anche in panchina non sono mancati gli intrecci tra le due compagini. Uno su tutti: Bruno Pesaola, che ha allenato entrambe le squadre e ha vinto l’ultimo scudetto con la Fiorentina nel 1968-69. Anche Ottavio Bianchi, tecnico del primo campionato azzurro nel 1986–87, ebbe anche un’esperienza alla viola tra il 2001 e il 2002 (il bresciano, tra i molti ha allenato anche Maradona).

Con la spinta del pubblico del Franchi e la voglia di continuare a crescere, i gigliati si preparano ad affrontare una sfida che profuma di storia e passione".