Fiorentina, la settima squadra con più giovani schierati nell'ultimo campionato

Nella sua edizione odierna, il Corriere dello Sport stila la classifica delle squadre di Serie A che nel passato campionato hanno schierato più giovani. In questa graduatoria la Fiorentina si posiziona al settimo posto, dopo il Parma al primo posto (23,8 anni di media), seguito da Juventus (24,3), Verona (25,1), Empoli (25,1), Milan (25,3), Venezia (25,4). Un buon traguardo per il club viola che constata così il suo alto impiego di forze fresche, valorizzate nel corso della passata stagione.

È il caso di Pietro Comuzzo, classe 2005, cresciuto nel settore giovanile, già 50 presenze in prima squadra. Ma anche del classe 2006 Tommaso Martinelli, che ha esordito l’anno scorso con l’Atalanta e replicato a dicembre contro il Lask. Poi il coetaneo Maat Daniel Caprini, che ha debuttato a febbraio con l’Inter. Diciotto anni per Tommaso Rubino, promosso coi grandi sia in Serie A (Genoa) che in Conference League (Pafos). E il classe 2005 Jonas Harder, a cui sono stati concessi 14 minuti contro il Lask. Senza considerare che fino a gennaio la Fiorentina poteva contare anche sul 2004 Michael Kayode. C’è poi da credere che i viola continueranno a puntare sulla gioventù ripartendo dal diciannovenne Niccolò Fortini, di rientro dal prestito alla Juve Stabia. Infine, occhio a Edoardo Pierozzi, classe 2001 in prestito al Pescara di Silvio Baldini con cui ha appena conquistato la promozione in Serie B. Magari meriterà proprio la A, nella sua Fiorentina.