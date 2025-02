Fiorentina-Inter sinonimo di gol e spettacolo: statistiche e precedenti sulla sfida del Franchi

Fiorentina-Inter è un grande classico della Serie A. Viola e nerazzurri si sfidano con uno score che pende tutto dalla parte degli uomini di Simone Inzaghi, come testimoniato dalle statistiche sull'incontro.

Sono 172 i precedenti in Serie A tra Fiorentina e Inter. A guidare il bilancio sono i nerazzurri con 72 vittorie, contro le 45 della squadra viola e i restanti 55 pareggi. L'Inter ha vinto sei delle ultime otto sfide contro la Fiorentina in Serie A, vincendo anche le ultime quattro trasferte: nessuna squadra nella storia della competizione ha mai ottenuto cinque successi esterni di fila contro la Viola. La sfida promette sempre tanti gol: nelle ultime 11 gare di Serie A in casa della Viola sono state segnate 46 reti, con una media di 4.2 a incontro. Per quanto riguarda le sfide giocate a Firenze, quello di domani sarà il Fiorentina-Inter numero 95. I successi dell'Inter sono 24, contro i 32 successi dei viola e i 37 pareggi. I gol fatti dalla Fiorentina sono 139, quelli subiti 115. Tenendo conto solo delle gare di Serie A, i gigliati hanno vinto 29 volte, l’Inter 22, mentre i pareggi sono stati 35. 106 reti all’attivo e 129 incassate dai nerazzurri. L’ultimo confronto, a Firenze, ha visto l’Inter vincere con il punteggio di 1-0 in una sfida decisiva per aumentare il gap sulla Juventus e creare i presupposti per il successo finale valso il ventesimo scudetto (era il 28 gennaio 2024, rete di Lautaro Martinez e rigore parato da Sommer a Nico Gonzalez).