Fiorentina, 8° squadra più vista in Serie A nella stagione 2024-2025. Prima la Juventus

Finita la stagione il portale Transfermarkt.it ha deciso di stilare la classifica delle formazioni italiane più viste in tv durante lo scorso campionato. I viola sono ottavi in questa speciale graduatoria con 21,2 milioni di ascolti totali. Prima posizione per la Juventus con 51,5 milioni di telespettatori totali durante tutto il corso del campionato, mentre dietro ci sono le due milanesi.

L'Inter in seconda posizione (47,4 milioni) e il Milan sull'ultimo gradino del podio (41,3). Davanti ai viola anche Napoli, Roma, Atalanta e Lazio. Di seguito il post Instagram di Transfermarkt.it con la classifica completa: