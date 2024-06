EURO 24, Quante occasioni di mercato a parametro 0

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Oltre ad essere alle porte di Euro 2024 siamo ormai definitivamente entrati nel mese in cui i club di mezza Europa dovranno affrontare la questione dei contratti in scadenza. Il 30 giugno infatti è il termine ultimo per rinnovarli. La Fiorentina stessa deve chiarire la situazione contrattuale di alcuni giocatori, tra cui Castrovilli, su cui Pradè sta lavorando, oltre a Bonaventura e Duncan, entrambi in scadenza ma non è la sola e con l’imminente competizione continentale le carte in tavola potrebbero cambiare per molti giocatori.

Sky Sport, in vista dell’Europeo, ha fatto una panoramica dei giocatori in scadenza che parteciperanno alla competizione e che potrebbero iniziarla con un contratto e concluderla da svincolati. Questa vetrina internazionale metterà in risalto questi giocatori che potrebbero fare comodo alla Fiorentina. Ecco alcuni dei nomi più interessanti che partiranno per la Germania e potranno svincolarsi:

-Che Adams (Southampton e Scozia)

-Ricardo Rodriguez (Torino e Svizzera)

-Nacho (Real Madrid e Spagna)

-Etrit Berisha (Empoli e Albania)

-Klaus Gjasula (Darmstadt e Albania)

-Marek Rodak (Fulham e Slovenia)

-Simon Kjaer (Milan e Danimarca)

-Jannik Vestegaard (Leicester e Danimarca)

-Luka Jovic (Milan e Serbia)

-Stefan Lainer (Borussia M’gladbach e Austria)

-Adrien Rabiot (Juventus e Francia)

-Memphis Depay (Atletico Madrid e Paesi Bassi)

-Koen Casteels (Wolfsburg e Belgio)

-Axel Witsel (Atletico Madrid e Belgio)

-Yusuf Yazici (Lille e Turchia)

-Cenk Tosun (Besiktas e Turchia)

-Rui Patricio (Roma e Portogallo)

-Vladimir Coufal (West Ham e Repubblica Ceca)

-Otar Kiteishvili (Sturm Graz e Georgia)

A questi andrebbe aggiunto anche il nome di Toni Kroos, ma la stella del Real Madrid e della Germania ha da poco annunciato il ritiro dal calcio giocato dopo l’Europeo. Tante occasioni a costo zero che la Fiorentina potrebbe dunque prendere in considerazione.