EMPOLI, Fortino Castellani: nessun gol subito in campionato

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

La Fiorentina giocherà domenica contro l'Empoli con l'obiettivo di dare continuità dopo la vittoria in casa contro la Lazio. La squadra di Roberto D'Aversa è una delle rivelazioni di questo inizio campionato e non solo: ai sedicesimi di Coppa Italia, gli azzurri hanno incontrato il Torino di Vanoli primo in classifica e hanno passato il turno battendo i granata per 1-2, assicurandosi così gli ottavi di finale proprio contro la formazione di Raffaele Palladino.

L'Empoli in questo momento ha tre punti in più dei viola e occupa il quinto posto in classifica. Inoltre, la squadra di D'Aversa è attualmente la seconda miglior difesa del campionato con appena due gol subiti. Entrambe le reti subite sono arrivate in trasferta, quindi l'Empoli non ha ancora subito gol dentro le mura del Castellani.