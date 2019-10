DRAGOWSKI, Cameriere personale per Ribery

Franck Ribery è sempre più entusiasta della sua avventura a Firenze. A testimoniarlo la stories su Instagram del numero 7 viola che ritrae Bartolomiej Dragowski nel momento in cui gli porta il caffè. Una foto molto simpatica, visibile qui sotto, che ritrae il numero 69 della Fiorentina in una posa da cameriere. Un clima di serenità che si respira ed evidenziato dal "Grande frate" che scrive proprio Ribery come commento dell'immagine.