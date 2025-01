DE GEA, Promessa mantenuta: offre la cena ai portieri

David De Gea aveva garantito a Tommaso Martinelli che se non avesse subito gol in Fiorentina-Lask avrebbe offerto una cena al comparto portieri. "Ora David offrirà una cena a tutti i portieri - aveva dichiarato Martinelli - compresi i preparatori. Aveva detto che se avessi fatto il cleen sheet, l'avrebbe offerta. Aspettiamo la cena David!". Promessa mantenuta: lo spagnolo ha portato tutti a mangiare davanti a Ponte Vecchio, come mostra lo scatto postato sulle storie Instagram proprio dall’ex Manchester United: