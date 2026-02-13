Numeri e curiosità del match tra Como e Fiorentina: il segno X manca da 40 anni

TMW, nel suo consueto focus statistico, dà i numeri e le curiosità relative a Como e Fiorentina che si affrontano domani allo stadio “Sinigaglia”, in una partita che presenta obiettivi diversi per le due squadre e che difficilmente sarebbe stata pronosticabile ad inizio stagione. I padroni di casa arrivano alla gara nel loro periodo migliore dell’annata: hanno raccolto 7 punti nelle ultime tre giornate e avrebbero potuto arrivare a 9 se Nico Paz non avesse fallito un calcio di rigore contro l’Atalanta. La difesa del Como è solida e non ha subito gol nelle partite considerate.

Finora solo una squadra è riuscita a vincere al “Sinigaglia” ed è stato il Milan, che ha ottenuto un successo per 3-1 il 15 gennaio. La Fiorentina, invece, è ancora invischiata nella lotta per non retrocedere: nelle trasferte ha ottenuto una sola vittoria (contro il Bologna), ha concesso reti da nove gare fuori casa consecutive e ha visto sfumare una possibile vittoria contro il Torino nei minuti di recupero. Storicamente, il pareggio tra Como e Fiorentina al “Sinigaglia” non si verifica da quasi 40 anni: l’ultimo 0-0 risale all’ottobre 1986.