Como-Fiorentina senza mezzi termini: mai un pareggio negli ultimi 6 incontri

Sabato alle ore 15:00 andrà in scena allo Stadio Sinigaglia la partita tra Como e Fiorentina. Una partita fondamentale per i viola che devono riprendersi da questo momento di difficoltà, cosa che il Como non deve fare, dati gli ultimi successi anche in campi difficili come il Maradona di Napoli.

I precedenti tra le due squadre pendono dalla parte del club lariano che negli ultimi 6 incontri ha registrato: 4 vittorie e 2 sconfitte. Dunque nessun pareggio. La bilancia se invece guardiamo i risultati di tutti gli incontri tra la squadra di Vanoli e Fabregas è leggermente favore della Fiorentina: 17 vittorie, 7 pareggi e 14 sconfitte.

Inoltre il Como in caso di vittoria con porta inviolata raggiungerebbe un altro traguardo storico, dopo la qualificazione in semifinale di Coppa Italia, infatti in sole 3 occasioni in tutta la sua storia è riuscita ad ottenere 4 clean sheet consecutivi.

Celebre resta la sfida di Firenze del 1975/76: i viola si imposero 4-1 sul campo, ma il giudice sportivo assegnò poi la vittoria al Como a causa di un oggetto che colpì il portiere lariano Rigamonti.