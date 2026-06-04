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Cobolli in semifinale al Roland Garros. Quel giglio tatuato sulla schiena...
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C'è anche un pizzico di Firenze nella semifinale del Roland Garros. Flavio Cobolli è approdato ieri, asppunto, in semifinale a Parigi dopo aver battuto il canadese Auger-Aliassime in quattro set. E domani affronterà in un derby tutto italiano Matteo Arnaldi, reduce dal successo (forfait nel secondo set) contro Berrettini. Cobolli è nato a Firenze nel 2002 e nel capoluogo toscano ha vissuto il suo primo anni di vita per poi trasferirsi nel Lazio insieme alla famiglia. E' tifoso della Roma e non ne ha mai fatto mistero, ma ha il giglio di Firenze tatuato sulla schiena. Perché Firenze è comunque nel cuore.
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Direttore di TMWNews e redattore di FirenzeViola.it, scrive anche per TuttoMercatoWeb.com. Voce di Radio FirenzeViola, dove conduce la trasmissione “Viola, Amore Mio!”.
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