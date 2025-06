Calcio storico fiorentino, domani il via con la prima semifinale: tutte le info

L’edizione 2025 del Calcio Storico Fiorentino torna con la finale nel giorno del santo patrono. Domani, sabato 14 giugno, la prima semifinale vedrà di fronte i Rossi di Santa Maria Novella contro gli Azzurri di Santa Croce. Domenica 15 giugno la seconda semifinale vedrà scontrarsi i Bianchi di Santo Spirito e i Verdi di San Giovanni. La finale sarà martedì 24 giugno, giorno di San Giovanni. Tutte le partite avranno inizio alle 18. Il corteo storico della Repubblica Fiorentina partirà alle 15.45 da piazza Santa Maria Novella e passerà da piazza della Signoria.

Le partite avranno inizio alle 18. Come Magnifici Messeri verranno omaggiati, in occasione delle semifinali, i tre campioni della Rari Nantes Florentia (e della nazionale di nuoto) Leonardo Zazzeri, Filippo Megli e Matteo Restivo, il tecnico di karate Francesco Puleo fondatore del Team Puleo (che negli ultimi ha raggiunto risultati di grande prestigio internazionale con atleti di livello mondiale) e come Leggiadra Madonna la pugile Martina Righi. Carlo Conti sarà il Magnifico Messere della finale, il 24 giugno. Lo riporta FirenzeToday.it.