Barak di rientro dalla Turchia. Può restare, intanto si allena col completo della Fiorentina

Dopo la stagione in prestito al Kasimpasa, Antonin Barak potrebbe tornare a vestire la maglia della Fiorentina. Il trequartista ceco non dovrebbe infatti essere riscattato dal club turco, che aveva in suo favore un diritto di riscatto fissato a 6 milioni di euro. Opzione che, appunto, la sua ultima squadra pare orientata a non esercitare, quindi col giocatore di rientro a Firenze in attesa di capire il suo futuro.

Che non è escluso possa essere di nuovo in viola, dato che di tutti i giocatori rientranti dai prestiti, sull'ex Verona la società non ha ancora preso una scelta finale, riflettendo attentamente sull'eventualità di tenerlo in viola. Intanto, dal canto suo, Barak sembra già orientato da questo punto di vista, dato che si allena in solitaria col completo della Fiorentina addosso. Questa l'immagine postata dal calciatore su Instagram, in cui si ritrae con la maglia d'allenamento e il pantaloncino col numero 72 (suo nell'avventura a Firenze):