La Fiorentina chiarisce perché "non c'è alcun rischio di blocco mercato"

Oggi alle 16:01Primo Piano
di Redazione FV

La Fiorentina chiarisce in merito alla notizia sul possibile blocco del mercato uscita in mattinata sul quotidiano Il Messaggero. "E' tutto, completamente, campato in aria - spiega il club - L’indice, che non deve superare l’80%, e dovrà essere comunicato in FIGC entro lunedì 1° dicembre, è rispettato dalla Fiorentina alla data del 30/09/2025 e , quindi, non è assolutamente vero che c'è un rischio di blocco".