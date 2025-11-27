Non solo Fiorentina-Aek: ecco le partite di stasera e la classifica della Conference
Torna la Conference League. Stasera alle ore 21 allo Stadio Artemio Franchi di Firenze, la Fiorentina sfiderà gli ateniesi dell'Aek per il quarto turno. La squadra allenata da mister Vanoli dovrà risollevarsi in classifica dopo la dolorosa sconfitta arrivata all'ultimo respiro contro il Mainz. La partita di Firenze non sarà l'unico scontro caldo della serata, infatti in contemporanea, alle 21:00, si affronteranno due squadre, che senza giri di parole sono tra le favorite per la vittoria finale, i londinesi del Crystal Palace e i "liceali" dello Strasburgo. Al momento la squadra composta, praticamente, solo da calciatori nati dopo il 2002 si trova al quinto posto in Ligue 1, stessa posizione occupata dai vincitori uscenti di FA Cup e Community Shield, guidati da Oliver Glasner, in Premier League. Queste le due partite di rilievo, ma non le uniche, ecco la giornata completa:
AZ Alkmaar (Paesi Bassi) - Shelbourne FC (Irlanda) ore 18:45
Hamrun Spartans (Malta) - Lincoln Red Imps (Gibilterra) ore 18:45
Lech Poznan (Polonia) - Losanna (Svizzera) ore 18:45
Omonia Nicosia (Cipro) - Dinamo Kiev (Ucraina) ore 18:45
Rakow Czestochowa (Polonia) - Rapid Vienna (Austria) ore 18:45
Sigma Olomouc (Rep. Ceca) - NK Celje (Slovenia) ore 18:45
Slovan Bratislava (Slovacchia) - Rayo Vallecano (Spagna) ore 18:45
Uni Craiova (Romania) - Mainz (Germania) ore 18:45
Hsk Zrinjski Mostar (Bosnia Erzegovina) - Hacken (Svezia) ore 18:45
Aberdeen (Irlanda) - Artsakh FC (Armenia) ore 21:00
Breidablik Kopavogur (Islanda) - Samsunspor (Turchia) ore 21:00
KF DRITA (Kosovo) - FC Shkendija (Macedonia del Nord) ore 21:00
Fiorentina (Italia) - AEK Atene (Grecia) ore 21:00
Jagiellonia Bialystok (Polonia) - Kuopion Palloseura (Finlandia) ore 21:00
Legia Varsavia (Polonia) - Sparta Praga (Rep. Ceca) ore 21:00
Rijeka (Croazia) - AEK Larnaca (Cipro) ore 21:00
Shamrock Rovers (Irlanda) - Shaktar (Ucraina) ore 21:00
Strasburgo (Francia) - Crystal Palace (Inghilterra) ore 21:00
1 – Samsunspor – 9
2 – Celje – 9
3 – Mainz 05 – 9
4 – AEK Larnaca – 7
5 – Lausanne‑Sport – 7
6 – Rayo Vallecano – 7
7 – Strasbourg – 7
8 – Fiorentina – 6
9 – Crystal Palace – 6
10 – Shakhtar Donetsk – 6
11 – KuPS Kuopio – 5
12 – Raków Częstochowa – 5
13 – Drita – 5
14 – Jagiellonia Białystok – 5
15 – AEK Athens – 4
16 – Sparta Praha – 4
17 – Noah – 4
18 – Rijeka – 4
19 – Sigma Olomouc – 4
20 – Universitatea Craiova – 4
21 – Shkëndija – 4
22 – Lincoln Red Imps – 4
23 – Lech Poznań – 3
24 – Dynamo Kyiv – 3
25 – Legia Warszawa – 3
26 – Zrinjski Mostar – 3
27 – AZ Alkmaar – 3
28 – Häcken – 2
29 – Omonia Nicosia – 2
30 – Shelbourne – 2
31 – Shamrock Rovers – 1
32 – Breiðablik – 1
33 – Aberdeen – 1
34 – Slovan Bratislava – 0
35 – Hamrun Spartans – 0
36 – SK Rapid Vienna – 0
