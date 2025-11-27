Serie A, ricavi dagli sponsor delle maglie: Fiorentina in Top10
Trasnfermarkt.it ha realizzato la Top10 della squadre di Serie A per ricavi dagli sponsor delle rispettive magliette. Tra queste presenti c'è anche la Fiorentina che grazie alla Mediacom del presidente Rocco Commisso ha ricavato 25 milioni di euro posizionandosi al quarto posto di questa speciale classifica. In testa le due milanesi Milan e Inter rispettivamente grazie allo sponsor Emirates (30 milioni di euro, 35 a partire dal 2026/27) e allo sponsor Bettson (30 milioni di euro). Gradino più basso del podio per la Juventus grazie allo sponsor Jeep/Visit Detroit (tra i 28 e i 30 milioni di euro).
Di seguito la classifica completa:
1. Milan - Emirates - 30.0 M
2. Inter - Betsson - 30.0 M
3. Juventus - Jeep/Visit Detroit - 28 M
4. Fiorentina - Mediacom - 25 M
5. Sassuolo - Mapei - 18 M
6. Napoli - MSC - 9 M
7. Atalanta - Lete - 5 M
8. Cagliari - Reg. Sardegna/Doppio Malto - 3.6 M
9. Bologna - Saputo - 3 M
10. Torino - Suzuki - 2.4 M
