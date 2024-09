ANTELLA, Il parroco espone la bandiera dell'Empoli

Fonte: QuiAntella.it

FirenzeViola.it

Siamo già in clima pre partita per il derby toscano in programma la prossima domenica tra Empoli e Fiorentina. In particolare, ad Antella è apparsa da qualche giorno ad una finestra la bandiera dell'Empoli. A mettere la bandiera della squadra toscana è stato il parroco antellese Don Moreno, nonostante la maggioranza dei fedeli faccia il tifo per la squadra viola e nonostante il nuovo arcivescovo della Chiesa fiorentina, Gherardo Gambelli, è un noto tifoso viola.