A luglio la 2ª edizione dei Vivo Azzurro Summer Camp a Coverciano e Misano Adriatico

Dopo il grande successo della prima edizione, tornano i ‘Vivo Azzurro Summer Camp’, riservati a giovani calciatrici e calciatori tra i 7 e i 16 anni e che saranno tenuti dagli allenatori e dai preparatori delle Nazionali giovanili. Appuntamento da venerdì 4 a domenica 6 luglio presso il Centro Tecnico Federale di Coverciano e da domenica 6 a venerdì 11 luglio a Misano Adriatico, una delle località più amate e conosciute della riviera romagnola.

Le attività prevedono lezioni con il metodo di allenamento del Club Italia: marcamento e smarcamento, esercitazioni in situazione sulle fasi di possesso e di non possesso, in cui la tecnica avrà un ruolo importante soprattutto in un contesto di gioco. Così pure l’utilizzo dei possessi palla e delle partite a tema finalizzate alla conclusione in porta. A prescindere dal livello, tutti avranno la possibilità di fare un’esperienza sportivo-calcistica con l’obiettivo di migliorare le proprie abilità, in un contesto di divertimento. Per i portieri, invece, ci sarà un corso specifico sul ruolo, tenuto dai preparatori dei portieri delle Nazionali giovanili.

Oltre al lavoro in campo in campo, sono previste attività ludico-ricreative di gruppo. Il direttore tecnico dei Vivo Azzurro Summer Camp, organizzati con la collaborazione della FIGC, sarà Alberto Bollini, allenatore della Nazionale Under 19, campione d’Europa nel 2023. Gli altri tecnici e preparatori che si alterneranno durante i camp saranno Matteo Brighi, Christian Maggio, Marco Montini, Graziano Vinti, Matteo Barella, Nicolò Varesco, Francesco Antonioli, Luca Dalmasso, Enrico Battisti, Andrea Cardone, Alessandro Musicco, Andrea Serino, Francesca Valetto e altri tecnici e preparatori federali. Due le formule previste per la partecipazione: la formula ‘Camp’, che comprende vitto e alloggio, e la formula ‘Day’, che invece prevede il pranzo nel centro sportivo selezionato.