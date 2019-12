UN UOMO IN MISSIONE

La Fiorentina si aggrappa a Beppe Iachini. Oggi a Firenze ha avuto inizio l'era del nuovo tecnico, che ha preso possesso ufficialmente del Centro Sportivo in mattinata (leggi qui). E questo pomeriggio si presenterà in conferenza stampa al fianco di Daniele Pradè, per spiegare e presentare i progetti per il futuro della Fiorentina che dopo un inizio altalenante è diventato oscuro e tutto da decifrare.

La missione di Iachini è tutt'altro che semplice, perché i problemi da risolvere non sono pochi. Ma il tecnico ex Empoli, Sassuolo e Udinese è specializzato proprio in questo tipo di situazioni e a Firenze si gioca una chance difficilmente ripetibile per chi, come lui, è abituato ad allenare squadre con altri obiettivi. Non sarà in Signor Wolf del celebre film 'Pulp Fiction', ma quello che gli viene richiesto somiglia molto aquanto fa il personaggio della pellicola.

I problemi principali a cui dovrà far fronte sono tre: ritrovare i risultati, recuperare giocatori come Chiesa e Lirola che sono calati visibilmente negli ultimi mesi, e infine riuscire a non disperdere il talento di Castrovilli, probabilmente la nota più lieta dell'esperienza di Vincenzo Montella a Firenze.

Per il primo problema la soluzione potrebbe essere quella di trasmettere la grinta che Beppe aveva quando vestiva la maglia viola. Per continuare a far brillare la stella di Castrovilli invece potrebbe bastare lasciarlo libero di fare ciò che sa fare meglio: giocare con la testa sgombra. Più difficile - anche se non impossibile - recuperare Federico Chiesa e Pol Lirola. Dovevano essere le punte di diamante di questa Fiorentina invece, chi per un motivo chi per un altro, sono finiti per risultare raramente decisivi.

Ora cambia tutto: nuovo allenatore, nuovi equilibri. E anche se i problemi della Fiorentina non possono essere risolti tutto d'un colpo, con Iachini la musica può e deve cambiare.