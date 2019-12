ESCLUSIVA FV, INIZIA L'ERA IACHINI: IL MISTER AI CAMPINI

E' il giorno di Giuseppe Iachini. Il nuovo tecnico della Fiorentina, che verrà presentato oggi pomeriggio alle 16:30, è arrivato al centro sportivo "Davide Astori", ovviamente deserto per via delle vacanze natalizie, attorno alle 8:45 mentre poco dopo ha fatto capolino anche il club manager gigliato Giancarlo Antognoni. Man mano, poi, tutto il suo staff si è composto: dal vice Giuseppe Carillo (in foto) ai preparatori atletici Fabrizio Tafani e Vincenzo Mirra (in foto). Ricordiamo che Iachini, il quale aveva già visitato i Campini il 24 dicembre e che ha conosciuto i magazzinieri Leonardo e Romeo, ha confermato i due match analyst di Montella, Antonio Tramontano e Paolo Riela, e vedrà la promozione in prima squadra di Alberto Aquilani, finora allenatore dell'Under 18. In tutto ciò, sono passati anche gli ormai ex preparatori atletici viola, Mario Innaurato e Cristian Savoia, per finire di portare via le proprie cose dal centro sportivo.

Di seguito il video e gli scatti di FirenzeViola.it, in cui s'intravede anche mister Iachini col suo immancabile cappellino: