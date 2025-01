TOTOFORMAZIONE, DIETRO FAVORITO PONGRACIC. FOLORUNSHO A DESTRA, BALLOTTAGGIO A SINISTRA

Dalla Lazio…alla Lazio. Nel momento più difficile della stagione la Fiorentina ritrova i biancocelesti. All’andata fu proprio contro la squadra di Marco Baroni in cui Raffaele Palladino riuscì a trovare il bandolo della matassa, a rimaneggiare quel 3-4-2-1 particolarmente indigesto alla squadra passando al 4-2-3-1 e a dare il via al periodo di forma che - dopo il pari della settimana successiva contro l’Empoli - portò alle otto vittorie consecutive. Per tornare alla vittoria Palladino riparte proprio da quel modulo, dal 4-2-3-1 con Folorunsho impiegato da esterno d’attacco per dare più copertura alla mediana, che con il forfait di Cataldi vedrà l’impiego di Adli e Mandragora. Per il resto, tutti concordi nel mettere in porta De Gea, così come una difesa formata da Dodô, Ranieri e Gosens. Più dubbi, invece, sull’altro centrale che affiancherà il capitano viola, con un ballottaggio tra Comuzzo, in calo nelle ultime partite, e Pongracic, che ha serie chance di tornare titolare dal 1’ minuto dopo circa due mesi. Detto del centrocampo e di Folorunsho, gli altri trequartisti dovrebbero essere Gudmundsson e Sottil, leggermente favorito su Beltran. Davanti nessun dubbio su Moise Kean. Queste le probabili formazioni dei vari quotidiani, nazionali e locali:



La Gazzetta dello Sport (4-2-3-1): De Gea; Dodo, Pongracic, Ranieri, Gosens; Mandragora, Adli; Folorunsho, Gudmundsson, Sottil; Kean.

Il Corriere dello Sport (4-2-3-1): De Gea; Dodo, Pongracic, Ranieri, Gosens; Mandragora, Adli; Folorunsho, Gudmundsson, Sottil; Kean.

: De Gea; Dodo, Comuzzo, Ranieri, Gosens; Mandragora, Adli; Folorunsho, Gudmundsson, Sottil; Kean.: De Gea; Dodo, Comuzzo, Ranieri, Gosens; Mandragora, Adli; Folorunsho, Gudmundsson, Sottil; Kean.: De Gea; Dodo, Pongracic, Ranieri, Gosens; Mandragora, Adli; Folorunsho, Gudmundsson, Beltran; Kean.: De Gea; Dodo, Pongracic, Ranieri, Gosens; Mandragora, Adli; Folorunsho, Gudmundsson, Beltran; Kean.