Domani il ritorno di Pongracic, tra concorrenza con Dragusin e mercato

Domani il ritorno di Pongracic, tra concorrenza con Dragusin e mercatoFirenzeViola.it
© foto di IPP/Giacomo Morini
Ieri alle 23:00Primo Piano
di Luciana Magistrato

La Fiorentina riprenderà il lavoro al Viola Park (ritiro finito e giocatori liberi di tornare dunque a casa) martedì, con Grosso che troverà dunque anche il nuovo acquisto Joao Mario. In difesa ritroverà anche Marin Pongracic, che rientra domani dopo le vacanze prolungate per l'impegno ai Mondiali con la sua Nazionale.

Concorrenza con Dragusin e qualche sirena di mercato

Con l'uscita di Pietro Comuzzo, Pongracic si dovrà però giocare il posto con un concorrente più esperto e che difficilmente è stato inseguito così tanto per tenerlo in panchina, ossia Dragusin. Per il croato l'alternativa è la cessione, con richieste che arrivano soprattutto dalla Bundesliga.