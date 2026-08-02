Domani il ritorno di Pongracic, tra concorrenza con Dragusin e mercato
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La Fiorentina riprenderà il lavoro al Viola Park (ritiro finito e giocatori liberi di tornare dunque a casa) martedì, con Grosso che troverà dunque anche il nuovo acquisto Joao Mario. In difesa ritroverà anche Marin Pongracic, che rientra domani dopo le vacanze prolungate per l'impegno ai Mondiali con la sua Nazionale.
Concorrenza con Dragusin e qualche sirena di mercato
Con l'uscita di Pietro Comuzzo, Pongracic si dovrà però giocare il posto con un concorrente più esperto e che difficilmente è stato inseguito così tanto per tenerlo in panchina, ossia Dragusin. Per il croato l'alternativa è la cessione, con richieste che arrivano soprattutto dalla Bundesliga.
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Giornalista di Firenzeviola e voce di Radiofirenzeviola per la quale interviene nel corso di "Viola Amore Mio" con Lorenzo Marucci e Tommaso Borghini, collabora anche con Tuttosport e il Corriere Fiorentino, da sempre attenta al mercato è l'anima battagliera della redazione
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