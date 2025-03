FirenzeViola Terracciano pronto a tornare. Ma non gioca da (quasi) tre mesi

Giovedì sera, ad Atene, la Fiorentina sfiderà il Panathinaikos per l'andata degli ottavi di finale di Conference League. Il sentore è che ci sarà qualche cambio di formazione visto il filotto di partite di campionato che aspetta la squadra viola, ovvero Napoli, Juventus, Atalanta e Milan. In questo caso c'è da aspettarsi che Raffaele Palladino conceda spazio al suo secondo portiere, Pietro Terracciano, come da alternanza annunciata a inizio anno. Tuttavia viene da chiedersi se non possa rivelarsi una scelta azzardata o meno.

Le statistiche stagionali di Terracciano.

Nessuno mette in dubbio l'affidabilità dell'ex Empoli che per anni ha difeso i pali della Fiorentina come primo portiere, spiazzando i suoi competitor. Ciò non toglie che Palladino faccia a meno di lui dal 19 dicembre quando i viola hanno sfidato il Vitoria Guimaraes, gara che corrisponde proprio all'ultima in Conference. Sta di fatto che Terracciano non gioca da quasi tre mesi e quindi schierarlo giovedì potrebbe essere un rischio, soprattutto se l'allenatore spera di chiudere i conti già all'andata così da disputare un ritorno sereno.

L'aspetto psicologico e la leadership.

La Fiorentina scenderà in campo mercoledì mattina, al Viola Park, per svolgere la seduta di rifinitura che chiarirà le idee del tecnico. Di sicuro un aspetto da non sottovalutare è il ruolo di leader che riveste Terracciano all'interno dello spogliatoio viola: il classe '90 conosce la piazza come pochi altri, ormai, in squadra. Ecco che la decisione di Palladino potrebbe essere condizionata proprio dal peso specifico di cui l'estremo difensore campano gode nelle dinamiche di un gruppo sensibilmente rinnovato negli ultimi mesi.