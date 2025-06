Gosens può partire, La Gazzetta: sul tedesco ci sarebbe la Roma

Se la priorità è sicuramente il nome del nuovo allenatore, la Fiorentina sta già iniziando a pensare anche al mercato. Mercato non solo in entrata ma anche in uscita, considerando che tanti suoi giocatori sono graditi a diverse squadre. In modo particolare i viola, come riportato da La Gazzetta dello Sport, dovranno difendere i propri esterni a tutta fascia, Gosens e Dodo. Il brasiliano ha un contratto fino al 2027 ma sono in fase di stallo, il giocatore non ha ancora risposto a distanza di mesi alla proposta di prolungamento della società, le trattative per il rinnovo. Il rischio è che si possa arrivare al braccio di ferro o alla cessione. Dall'altra parte Gosens è stato appena riscattato dal club viola e si trova benissimo a Firenze.

Non ci sono preoccupazioni immediate ma se la Roma venisse a bussare alla porta chissà cosa potrebbe succedere. Sempre dalla capitale, questa volta però sponda biancoceleste, potrebbero bussare invece per Fabiano Parisi. Il terzino campano piace molto a Sarri che lo vorrebbe con lui alla Lazio. L'obiettivo del club viola è quello di riuscire a trattenere tutti e tre i suoi esterni di ruolo. Poi il reparto verrebbe completato da Fortini, esterno destro classe 2006 di rientro dal prestito alla Juve Stabia.