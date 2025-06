FirenzeViola Chiesa chiama Firenze. La suggestione che con Pioli potrebbe avere un senso

vedi letture

Federico Chiesa è tornato a parlare di Fiorentina in un'intervista rilasciata stamani al Corriere dello Sport - Stadio. L'attaccante classe '97 si è espresso sulla città di Firenze, che gli è dichiaratamente rimasta nel cuore: "È casa. I miei ci abitano, io torno spessissimo, la maggior parte degli amici è fiorentina. Non mi vedono più nei posti che frequentavo quando giocavo a Firenze, ma ho un legame fortissimo con la città". Parole al miele, ricordi malinconici. Segnali per il futuro?

Vecchie voci di mercato.

Ricorderete che nei mesi scorsi il suo nome era tornato a circolare proprio in chiave Fiorentina. La sua avventura in Premier League non è stata delle migliori: gli infortuni lo hanno condizionato abbondantemente e non gli hanno dato la possibilità di giocare con continuità. Ha collezionato appena 14 presenze con la maglia del Liverpool, segnando 2 soli gol. La prossima stagione deve essere obbligatoriamente quella del rilancio, a 27 anni non può permettersi di eclissarsi.

L'allievo e il maestro.

Se è vero che Chiesa ha esordito nel calcio che conta grazie a Paulo Sousa, lo è altrettanto che si è consacrato sotto l'egida di Stefano Pioli. Che è uno degli allenatori più quotati ad occupare la panchina viola il prossimo anno. Con lui ha debuttato in azzurro nel lontano (nemmeno troppo) 2018. Chissà che i ragionamenti di mercato non possano accostarlo ancora una volta alla sua vecchia squadra, tanto più se dovesse essere allenata da chi lo ha battezzato tra i grandi.