Ufficiale Serie A, il calendario della Fiorentina: ecco tutte le partite della nuova stagione viola

vedi letture

Si alza il sipario sulla nuova stagione 2025-26, alle ore 18:30 è in programma il sorteggio della prossimo campionato di Serie A. Come negli ultimi anni sarà asimmetrico, con un minimo di 8 giornate di distanza tra le gare di andata e ritorno contro la medesima avversaria. E’ prevista alternanza degli incontri in casa ed in trasferta per le seguenti coppie di società: Inter-Milan, Lazio-Roma, Juventus-Torino e Fiorentina-Pisa. Il campionato comincerà il 24 agosto 2025 e terminerà il 24 maggio 2026, si interromperà solo in occasione delle 4 finestre Fifa (7 settembre, 12 ottobre, 16 novembre, 29 marzo) e nel periodo natalizio non ci sarà sosta, si giocherà il weekend del 21 dicembre, del 28 dicembre e del 3 gennaio, oltre al turno infrasettimanale del 6 gennaio. L'altro turno infrasettimanale sarà mercoledì 29 ottobre.

Di seguito il sorteggio delle singole giornate della Fiorentina:

1 GIORNATA (24 agosto): Cagliari-Fiorentina

2 GIORNATA (31 agosto): Torino-Fiorentina

7 SETTEMBRE - PAUSA NAZIONALI

3 GIORNATA (14 settembre): Fiorentina-Napoli

4 GIORNATA (21 settembre): Fiorentina Como

5 GIORNATA (28 settembre): Pisa-Fiorentina

6 GIORNATA (5 ottobre): Fiorentina-Roma

12 OTTOBRE - PAUSA NAZIONALI

7 GIORNATA (19 ottobre): Milan-Fiorentina

8 GIORNATA (26 ottobre): Fiorentina-Bologna

9 GIORNATA (29 ottobre): Inter-Fiorentina

10 GIORNATA (2 novembre): Fiorentina-Lecce

11 GIORNATA (9 novembre): Genoa-Fiorentina

16 NOVEMBRE - PAUSA NAZIONALI

12 GIORNATA (23 novembre): Fiorentina-Juventus

13 GIORNATA (30 novembre): Atalanta-Fiorentina

14 GIORNATA (7 dicembre): Sassuolo-Fiorentina

15 GIORNATA (14 dicembre): Fiorentina-Hellas Verona

16 GIORNATA (21 dicembre): Fiorentina-Udinese

17 GIORNATA (28 dicembre): Parma-Fiorentina

18 GIORNATA (3 gennaio): Fiorentina-Cremonese

19 GIORNATA (6 gennaio): Lazio-Fiorentina

GIRONE DI RITORNO

20 GIORNATA (11 gennaio): Fiorentina-Milan

21 GIORNATA (18 gennaio): Bologna-Fiorentina

22 GIORNATA (25 gennaio): Fiorentina-Cagliari

23 GIORNATA (1 febbraio): Napoli-Fiorentina

24 GIORNATA (8 febbraio): Fiorentina-Torino

25 GIORNATA (15 febbraio): Como-Fiorentina

26 GIORNATA (22 febbraio): Fiorentina-Pisa

27 GIORNATA (1 marzo): Udinese-Fiorentina

28 GIORNATA (8 marzo): Fiorentina-Parma

29 GIORNATA (15 marzo): Cremonese-Fiorentina

30 GIORNATA (22 marzo): Fiorentina-Inter

29 MARZO- PAUSA NAZIONALI

31 GIORNATA (4 aprile): Hellas Verona-Fiorentina

32 GIORNATA (12 aprile): Fiorentina-Lazio

33 GIORNATA (19 aprile): Lecce-Fiorentina

34 GIORNATA (26 aprile): Fiorentina-Sassuolo

35 GIORNATA (3 maggio): Roma-Fiorentina

36 GIORNATA (10 maggio): Fiorentina-Genoa

37 GIORNATA (17 maggio): Juventus-Fiorentina

38 GIORNATA (24 maggio): Fiorentina-Atalanta