Gudmundsson e Cataldi, giugno mese cruciale per il loro futuro e il ritorno di Pioli può essere la chiave

Il mese di giugno sarà cruciale per il futuro della Fiorentina, e non soltanto per la scelta del nuovo allenatore. Se per capire chi siederà sulla panchina viola nella prossima stagione servirà ancora qualche giorno (con il nome di Stefano Pioli che è sempre più caldo con il passar delle ore), una volta nominato il nuovo allenatore bisognerà discutere e dare delle valutazione definitive su alcuni riscatti che potrebbero indirizzare già da ora l’estate viola. Tra la terza e la quarta settimana di giugno la dirigenza dovrà sciogliere le riserve su Albert Gudmundsson e Danilo Cataldi, due profili diversi ma accomunati dallo stesso punto interrogativo: resteranno o no?

Il futuro di Gudmundsson

È soprattutto sul nome di Gudmundsson che si concentrano le maggiori attenzioni. L’islandese, arrivato con aspettative altissime, ha vissuto una seconda stagione piuttosto opaca. Il suo talento non è in discussione, ma per esprimersi al meglio ha bisogno di una guida tecnica che sappia valorizzarlo e cucirgli addosso un sistema su misura. Ed è qui che entra in gioco il tema dell’allenatore, un elemento determinante non solo per la prossima annata sportiva, ma anche per le strategie di mercato, persino in questa fase ancora embrionale. Da non sottovalutare è ancora la questione del processo in Islanda, quindi una volta nominato il nuovo tecnico sarà necessario nel più breve tempo possibile fare il punto su questa situazione, con il Genoa che intanto preme.

Con l'arrivo di Pioli, Cataldi può sorridere

Un possibile ritorno di Stefano Pioli potrebbe avere un peso specifico anche su Danilo Cataldi. I due si conoscono bene, avendo già condiviso un’esperienza alla Lazio, e il feeling personale potrebbe spingere la Fiorentina a confermare il centrocampista, convinta che proprio con Pioli possa avere continuità e centralità nel gioco. Cataldi ha dimostrato di avere uno spirito da leader silenzioso ed essere una risorsa preziosa in un centrocampo che potrebbe subire diversi cambiamenti nelle prossime settimane. Ripartire da un punto fermo che già conosce, potrebbe essere fondamentale anche per Pioli. Il tempo però stringe. Il nodo allenatore resta la priorità assoluta, ma anche le valutazioni su Gudmundsson e Cataldi non possono più essere rimandate. Fiorentina chiamata a scegliere, dunque. E soprattutto a costruire, con coerenza e visione, una squadra che torni ad avere un’identità forte e riconoscibile. A partire dalle fondamenta.