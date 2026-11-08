Fiorentina-Juventus, formazioni ufficiali: dentro Goncalves e Oulai! C'è Joao Mario
Alle 20:45 scendono in campo per l'undicesima giornata di Serie A Fiorentina e Juventus. Queste le formazioni ufficiali della sfida:
FIORENTINA (4-2-3-1): De Gea; Jimenez, Dragusin, Viery, Joao Mario; Ndour, Oulai; Goncalves, Mastantuono, Njie; Pellegrino. Allenatore: Paolo Vanoli.
A disposizione: Lezzerini, Chrisenten, Dodo, Brescianini, Ranieri, Valdepenas, Beto, Gnonto, Fagioli, Mazzeo, Pirrò, Beldenti.
JUVENTUS (4-4-2) Vicario; Kalulu, Bremer, Lucumi, Cabal; McKennie, Douglas Luiz, Koopmeiners, Boga; Woltemade , Kolo Muani. Allenatore: Luciano Spalletti.
A disposizione: Pinsoglio, Neto, Celik, Gatti, Kelly, Zhegrova, Alajbegovic, Ekhator, Rugani, Sarr.
Arbitro: Colombo
Assistenti: Baccini / Ceccon
IV Uomo: Maresca
VAR: Di Paolo
A-VAR: Meraviglia
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