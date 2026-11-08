FirenzeViola Torna Ranieri ma tocca ancora a Drago-Viery: intesa da affinare ed errori da evitare

Nonostante i 4 gol fatti al Sassuolo, la porta della Fiorentina non è rimasta inviolata neanche in quella partita che ha regalato tre punti importantissimi per la classifica e il morale, ma ha subito altri due gol che allungano. Segnare un gol in più delle avversarie fa vincere e l'obiettivo resta sicuramente quello, ma la difesa e l'atteggiamento difensivo in generale va certo corretto.

Ranieri stasera disponibile

In questo periodo Vanoli ha dovuto far fronte a due importantissime (per la rosa della Fiorentina) assenze, quelle di Pongracic e Ranieri che in campo potevamo portare quel pizzico di esperienza in più. L'ex capitano fortunatamente è a disposizione per stasera (per le partite in casa non vengono mai comunicati i convocati) e indipendentemente se giocherà o meno uno spezzone contro la Juve, dopo la sosta tornerà a pieno regime. Per il croato bisognerà aspettare ancora un po'.

Intesa da affinare, Viery in crescita

Ed allora spazio ancora alla coppia Dragusin-Viery con Jimenez a destra e Joao Mario (o Valdepenas) a sinistra che stanno affinando la loro intesa. In particolare la coppia centrale, con il brasiliano che, pur con qualche sbavatura, è in crescita nella fase anche di costruzione dell'azione, mentre Dragusin - il più esperto -deve ritrovare lo smalto del passato nonostante finora sia stato il punto fermo della Fiorentina (sarà perché deve giocare 22 partite per essere riscattato?) e diventare un leader.

Errori individuali fatti notare da Vanoli

Per Vanoli hanno pesato gli errori individuali e non solo nel reparto difensivo: "A volte sbagliamo passaggi, ci sono poi errori individuali e di lettura. Fagioli ha sbagliato quel passaggio con il Sassuolo, e da lui pretendo che non li sbagli. Così come Pedro, così come continuo a lavorare su Franco, deve capire quando lavorare per la squadra. Ma sono giovani, se non facessero errori non sarebbero alla Fiorentina. L'errore sul primo gol al Mapei l'ho fatto vedere a Dragusin: persa palla, non puoi fare un passo avanti. E a Jimenez avevo detto: “Attenzione, perché gli esterni loro non difendono e sono pronti a raccogliere l'errore”. Insomma il tecnico ci prova a spiegare i movimenti per fare bene la fase difensiva, ora sta ai giocatori recepire.