SOTTIL, SEGNALI DI CRESCITA: UN GOL DA RITROVARE ANCHE IN CAMPIONATO

Mercoledì sera la Fiorentina non è riuscita a regalare una vittoria ad Edoardo Bove. La formazione di Palladino, al ritorno in campo dopo il malore accusato dal centrocampista romano al 17' minuto del match contro l'Inter, è stata sconfitta, ed eliminata dalla Coppa Italia, ai rigori dall'Empoli. Nell'amara notte del Franchi però ci sono state anche alcune buone notizie, il ritorno in campo di Gudmundsson (QUI l'approfondimento di FirenzeViola.it) e la prestazione di Riccardo Sottil. Il numero 7 gigliato è stato protagonista in entrambi i gol viola. Suo il tiro, respinto da Seghetti, su cui Kean ha segnato in tap-in la rete del 1-1 e suo poi, nonostante la deviazione di Gosens, il gol del momentaneo vantaggio viola. Nel complesso una prova più che positiva per l'esterno classe 1999 che sta lanciando quei segnali di crescita che da lui Palladino si aspettava.

ADESSO IL CAMPIONATO

Già nella conferenza stampa di presentazione il tecnico campano aveva sottolineato come per lui Sottil fosse un giocatore di qualità su cui avrebbe puntato nel corso della stagione. Dopo una buona pre-season però il figlio d'arte aveva iniziato il campionato con il freno a mano tirato, tanto che Palladino, fino all'infortunio di Cataldi, non l'aveva mai fatto partire titolare in Serie A. Nelle sfide contro Genoa, Torino e Verona è partito dal primo minuto, con l'arretramento di Bove sulla linea mediana, e ha fornito prestazioni positive, contro il Como è entrato servendo a Kean l'assist per il 2-0 e ieri è anche tornato al gol dopo oltre tre mesi.

Riccardo Sottil, dopo la famosa chiacchierata nell'ufficio di Palladino raccontata dallo stesso tecnico campano, ha cambiato marcia. Il figlio d'arte sembra aver inserito la sesta puntando, a 25 anni, a diventare quel giocatore importante che tutti si aspettavano. Con Bove purtroppo out a tempo al momento indeterminato, l'esterno classe 1999 è il titolare indiscusso in attacco della fascia mancina. Adesso però, per il passo avanti definitivo, servirebbe un gol anche in campionato.

L'EX DI TURNO

Quale occasione migliore allora del lunch match di domenica. Al Franchi arriverà una sua ex squadra, il Cagliari. Con la maglia rossoblu Sottil ha giocato 24 partite, segnando pure 4 reti, nella stagione 2020-2021. Giunto in Sardegna in estate in prestito dalla Fiorentina, il figlio d'arte a fine stagione ha poi fatto ritorno in Toscana senza più ripartire. L'esterno torinese è ormai da quattro stagioni consecutive alla Fiorentina e tutti si aspettavano il suo definitivo salto di qualità. Dopo il gol all'Empoli in Coppa Italia, il primo dalla rete segnata a fine agosto nel preliminare d'andata di Conference League contro la Puskas Akademia, adesso Sottil punta a sbloccarsi anche in campionato. Contro il Cagliari al Franchi, tra l'altro l'unico stadio in cui ha segnato fino ad ora in stagione, potrebbe essere l'occasione giusta per il più classico dei gol: quello dell'ex.