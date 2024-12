SÌ, MA CHI SI PESCA? GUIDA AL TABELLONE DI CONFERENCE

Il gioco è semplice e uguale per tutti. Evitare il Chelsea: i blues di Enzo Maresca - il primo che nell'era del miliardario Todd Boehly è riuscito a trovare un capo e una coda all'eccessiva collezione di talenti individuali stanziati nell'ovest di Londra - sono il mostro finale di questa Conference League, un peso massimo in mezzo a tutti i pesi piuma. Per questo, la strada per la Fiorentina è tracciata: vincere a Guimaraes vorrebbe dire - quasi sicuramente - evitare il Chelsea fino all'ultimo atto di Wroclaw, in programma il prossimo 28 maggio. Perché in caso di successo - e in caso Legia Varsavia e Lugano, a pari punti dei viola ma con una differenza reti inferiore, non vincessero in goleada rispettivamente contro Djurgarden e Pafos - la Fiorentina sarebbe sicura quantomeno dei primi due posti. Poi, per allontanare lo spauracchio blues, Palladino e i suoi dovrebbero accertarsi che il Chelsea, impegnato contro lo Shamrock Rovers, non sia in vena di regali natalizi: con un pareggio contro gli irlandesi, i leoni di Londra sono sicuri del primo posto.

La seconda piazza diventa quindi ambita, da Fiorentina ma anche da Vitoria Guimaraes (attualmente secondo). Per questo stasera nell'incrocio tra gigliati e Conquistadores non si giocherà per il pareggio. Ma la struttura del tabellone, che sarà più chiara col sorteggio di domani a Nyon, suggerisce di più sul possibile percorso da marzo in poi. In caso di secondo posto, il sorteggio da guardare sarà quello che riguarderà due incroci: quello tra la 15esima e la 16esima e quella tra la 17esima e la 18esima - a 90' dal termine, Heideneim-Copenhagen o Betis-Panatinaikos -. Per Kean e compagni non c'è soltanto lo spauracchio Chelsea da evitare: la Viola non è ancora sicura al 100% di schivare i playoff di febbraio. Lo sarà -a meno di uno tzunami di reti di Apoel e Rapid Vienna nelle gare di stasera - in caso di pari (che qualificherebbe anche il Vitoria agli ottavi, ma il pasteis de nata sembra scongiurato per la fobia 'blues' condivisa dai due club), ma a quel punto potrebbe scivolare dalla parte del tabellone del Chelsea. Un po' di dati: la Fiorentina è terza in classifica con 12 punti dopo 5 giornate e già in questo modo, secondo le statistiche di Football Meets Data, ha il 55% di possibilità di qualificarsi direttamente agli ottavi di finale. Percentuale che diventerebbe del 99% con un pareggio a Guimaraes e del 100% con una vittoria in Portogallo.

Se due o più squadre terminano la fase campionato a pari punti, allora, come previsto dall'articolo 18 del regolamento della competizione, si applicano i seguenti criteri, nel seguente ordine, per determinare la loro classifica:

Maggiore differenza reti nella fase campionato

Maggior numero di gol segnati nella fase campionato

Maggior numero di gol in trasferta segnati nella fase campionato

Maggior numero di vittorie nella fase campionato

Maggior numero di vittorie in trasferta nella fase campionato

Maggior numero di punti ottenuti collettivamente dagli avversari della fase di campionato

Differenza reti collettiva superiore rispetto agli avversari della fase campionato

Maggior numero di gol segnati collettivamente dagli avversari della fase campionato

Punteggio disciplinare più basso in base ai soli cartellini gialli e rossi ricevuti dai giocatori e dallo staff della squadra in tutte le partite della fase campionato (cartellino rosso = 3 punti, cartellino giallo = 1 punto, espulsione per due cartellini gialli in una partita = 3 punti)

Ranking più alto.

Questo il tabellone.