SHPENDI-FIORENTINA, SÌ MA PER L'ESTATE: I DETTAGLI DELL'AFFARE

La Fiorentina è interessata a Cristian Shpendi del Cesena. L'attaccante piace alla società viola che, secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it, vuole provare a portarlo a casa. Ma non adesso. La trattativa per il classe 2003 può decollare a partire da giugno, o comunque a gennaio ma in prospettiva estiva (anche per abbassare il prezzo). Non sarebbe la prima volta che il ds Daniele Pradè raggiunga l'accordo con un giocatore lasciandolo in prestito al club di appartenenza per sei mesi. A suo tempo è successo con Sofyan Amrabat, Youssef Maleh e Abdelhamid Sabiri.

Le cifre dell'operazione.

Il Cesena valuta Shpendi qualcosa come 15 milioni di euro, soprattutto in virtù di una stagione iniziata alla grande: il giocatore ha già segnato 10 gol tra campionato e Coppa Italia. Motivo per cui sarebbe più complicato provare a strapparlo ai bianconeri a gennaio. Ma non se l'accordo prevedesse un suo arrivo a Firenze a giugno. Il tutto combacerebbe con la volontà della Fiorentina di arruolare un centravanti più giovane ma ugualmente pronto a far parte di un progetto in crescita e sempre più ambizioso. Raffaele Palladino ne sarebbe entusiasta.

Le conferme del Cesena.

Nei giorni scorsi Massimo Agostini, responsabile dell'area tecnica del Cesena, ha parlato di Shpendi anche ai nostri microfoni, tracciando il profilo di un ragazzo maturo e di talento: "È un ragazzo che ha la cultura del lavoro, è educato e vuole arrivare. Può essere un attaccante che in futuro potrà far parlare di sé. A gennaio qualche squadra verrà a bussare, ma la nostra intenzione è di averlo almeno fino a giugno". Il suo contratto, rinnovato nel 2023, scadrà nel 2026. I buoni rapporti tra la Fiorentina e il suo agente Fali Ramadani possono facilitare il tutto.