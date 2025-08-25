Calciomercato
Roberto Piccoli a breve viola: le cifre e la durata del contratto
FirenzeViola.it
In attesa del completamento delle visite e della firma sul contratto, Roberto Piccoli è ormai virtualmente un nuovo attaccante della Fiorentina. La Fiorentina, che lo ha prelevato a titolo definitivo dal Cagliari per la cifra di 25 milioni più 2 di bonus, gli farà firmare un contratto fino al 2030 a 1.4 milioni a stagione. Il giocatore verrà presentato nei prossimi giorni anche se in Conference (dove la lista presentata per i playoff non è modificabile) non potrà giocare. Sarà invece disponibile contro il Torino. Il Torino ha già giocato (e segnato) in una partite ufficiale con il Cagliari, nei trentaduesimi di Coppa Italia, contro l'Entella.
Pubblicità
Primo Piano
Stiamo calmi, un pari giusto. Ma Pioli ha ragione, c'è da lavorare. La difesa deve difendere con la squadra. Lamptey pronto a diventare il vice Dodò. Fortini balla tra Torino e Cagliaridi Mario Tenerani
Le più lette
1 Stiamo calmi, un pari giusto. Ma Pioli ha ragione, c'è da lavorare. La difesa deve difendere con la squadra. Lamptey pronto a diventare il vice Dodò. Fortini balla tra Torino e Cagliari
2 Fiorentina, pari delittuoso quanto giusto. Ma c'è ancora tanto lavoro da fare e non solo sul campo
Copertina
Dagli inviatiPiccoli è a Firenze! Visite mediche in corso per il nuovo attaccante viola: le prime immagini
Tommaso LoretoFirenze sogna anche grazie al colpo Piccoli, intanto a Cagliari avanti con gli 11 di Presov. Lunedì le decisioni su Fortini e Lamptey, ma il mercato non finisce qui
Pietro LazzeriniMeno di dieci giorni per completare una squadra da alta classifica. Tre idee low cost e last minute per la mediana. Per Beltran niente sconti o resterà fino a gennaio. Il caso Mandragora, la volontà di Pioli e il 'cerotto' Nicolussi Caviglia
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com