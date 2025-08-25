Calciomercato Roberto Piccoli a breve viola: le cifre e la durata del contratto

vedi letture

In attesa del completamento delle visite e della firma sul contratto, Roberto Piccoli è ormai virtualmente un nuovo attaccante della Fiorentina. La Fiorentina, che lo ha prelevato a titolo definitivo dal Cagliari per la cifra di 25 milioni più 2 di bonus, gli farà firmare un contratto fino al 2030 a 1.4 milioni a stagione. Il giocatore verrà presentato nei prossimi giorni anche se in Conference (dove la lista presentata per i playoff non è modificabile) non potrà giocare. Sarà invece disponibile contro il Torino. Il Torino ha già giocato (e segnato) in una partite ufficiale con il Cagliari, nei trentaduesimi di Coppa Italia, contro l'Entella.