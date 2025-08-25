Beltran dice no al Cska Mosca e rifiuta 3 mln a stagione: aspetta il River Plate o il Parma

Il Corriere dello Sport fa il punto sul futuro di Lucas Beltran. L'argentino ha rifiutato sia il Flamengo che il Cska Mosca, ultimo della lista. L'attaccante ha risposto picche ai dirigenti russi che gli avevano prospettato un contratto di cinque anni e uno stipendio di 3 milioni netti a stagione. Le priorità del Vikingo sono altre, preferisce partecipare a campionati più competitivi o al massimo tornare in Argentina. Il giocatore è fuori dal progetto. L'allenatore assieme alla società non ha mancato di farglielo sapere, estromettendolo prima dai convocati della gara col Polissya e poi dalla trasferta di ieri a Cagliari.

L'argentino sa che dovrà trovarsi una nuova sistemazione in tempi brevi, anche perché il club ha bisogno di liberarsi del suo ingaggio da 1,6 milioni di euro a stagione fino al 2028. Resta da capire se si farà avanti concretamente il River Plate, ancora interessato al classe 2001 dopo aver contattato la Fiorentina a fine maggio per il prestito con opzione. E occhio sempre al Parma.