Fiorentina-Polissya, team arbitrale tutto spagnolo: fischia Ricardo De Burgos

Per la gara di ritorno dei playoff di Conference League Fiorentina-Polissya che si giocherà a Reggio Emilia giovedì alle 20, ci sarà una squadra arbitrale tutta spagnola. A partire ovviamente dall'arbitro, Ricardo De Burgos. Iker De Francisco e Asier Perez De Mendiola saranno i due assistenti mentre Adrian Cordero sarà il quarto uomo. Al Var designati Valentin Gomez e José Luis Munuera, anch'essi spagnoli.