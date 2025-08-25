FirenzeViola Dal vice Dodo al centrale veloce, la Fiorentina aggiusta la difesa

Manca una settimana alla chiusura del calciomercato (1° settembre alle 20) e la Fiorentina, come detto dal direttore generale Alessandro Ferrari ieri a Cagliari, deve ancora sistemare alcune cose, prima di dedicarsi ai rinnovi, per completare la rosa. E se il primo rinforzo che viene in mente è un nome pesante (per esperienza e muscoli) per il centrocampo, alcuni aggiustamenti devono essere fatti anche in difesa.

Si parte dal vice Dodo

In queste ore si deciderà il futuro di Niccolò Fortini. Il laterale della Fiorentina non ha potuto fare tutta la preparazione a causa dei postumi di un infortunio rimediato con la Juve Stabia nello scorso finale di stagione e non ha potuto far vedere il suo valore a Pioli che forse però non lo ritiene il vice Dodo ideale (lo vede più adatto a sinistra?). Per lui si sono affacciate Torino, Cagliari e Genoa in Serie A, con i granata più vicini perché a caccia di un vice Biraghi come ripetuto ieri anche da Baroni. In caso di addio la Fiorentina avrebbe in mano Tariq Lamptey, un vice Dodô con le stesse caratteristiche dell’esterno brasiliano e un costo contenuto (5-6 milioni), visto il contratto in scadenza fra un anno con il Brighton.

Centrale più veloce cercasi In rosa

Stefano Pioli sente l'esigenza di un difensore centrale, magari di piede destro visti i tanti sinistri che hanno portato la dirigenza a cedere anche Valentini, più veloce nell'innescare l'azione, nel salire e nel rientrare, caratteristiche che incarna il solo Pongracic che però a volte pecca in concentrazione e/o in qualità. Niente a che fare con questo discorso ovviamente la sostituzione di ieri fatta da Pioli ai danni di Ranieri, con il tecnico che in campo vuole semplicemente riservare al capitano lo stesso trattamento degli altri giocatori se ritiene di non esserne soddisfatto o doverlo cambiare per cercare altre caratteristiche. A fare spazio ad un nuovo acquisto potrebbe essere semmai Pablo Marì che non ha mai messo radici profonde nelle squadre (un classico giramondo insomma, in senso positivo), che ha diverse offerte da valutare nel caso trovasse meno spazio in viola ed anche perché a sinistra la Fiorentina è già coperta con Viti e appunto Ranieri. Nomi in entrata per ora però non ce ne sono o per lo meno la società ha lavorato sotto traccia e dando la priorità ad altri reparti.