SERENA A FV, IACHINI MERITA DI ESSERE CONFERMATO. CHIESA DECIDA COSA FARE DA GRANDE

Chi siederà sulla panchina della Fiorentina la prossima stagione resta ancora un rebus da decifrare. Il futuro di Beppe Iachini è ancora tutto da scrivere, in quanto c’è anche una piccola possibilità che il tecnico originario di Ascoli venga confermato anche per il prossimo anno. Per commentare questa opzione la redazione di FirenzeViola.it ha contattato, in esclusiva, l’ex Fiorentina Michele Serena:

Si parla di una possibile conferma di mister Iachini, lei cosa ne pensa?

“Queste sono decisioni che deve prendere la società. Sicuramente faranno la scelta giusta visto che hanno sotto gli occhi tutti i giorni il lavoro di Beppe. Non dimentichiamoci che subentrare in stagione in corsa ad un altro allenatore non è mai semplice. Secondo me Iachini si meriterebbe la conferma. Ha tutte le carte in regola per fare bene anche anno prossimo”.

Da doppio ex che ne pensa della partita di ieri tra Fiorentina e Inter?

“Mi è sembrata una buona partita. Ci sono state occasioni pericolose da entrambi le parti. Forse se la meritava di più l’Inter visto che ha preso ben due pali. Poi la Fiorentina aveva già raggiunto la salvezza e l’Inter ormai è certa del posto in Champions League, quindi non c’erano tanti stimoli in campo”.

Come giudica la stagione di Federico Chiesa?

“È stata sicuramente una stagione altalenante per il ragazzo. Adesso Federico deve decidere cosa vuole fare da grande una volta per tutte. La Fiorentina ha bisogno del miglior Chiesa. Mi sembra anche difficile che possa riuscire a venderlo a settanta milioni”.