SEGNALI DA MESSICO E GERMANIA: SOCIETÀ IMPEGNATA SU DUE FRONTI

Nella notte e in giornata sono arrivati importanti segnali sia dal Messico che dalla Germania per quanto riguarda il mercato in entrata della Fiorentina. Gli obiettivi di mercato preferiti portano i nomi di Ruben Vargas dell'Augsburg e quello di Brian Rodriguez del Club America. Il primo a scendere in campo è stato l'uruguaiano che nella notte ha giocato soli tre minuti (più recupero) nella vittoria per 2-0 contro il Queretaro. Se è vero che il calciatore è tornato in campo difatti in una gara ufficiale a quasi tre mesi di distanza dopo l’infortunio patito a fine ottobre 2023, appare chiaro il messaggio legato al mercato che il suo attuale allenatore ha dato nel post partita.

Una velata conferma è arrivata sul fatto che molti club hanno messo gli occhi su alcuni giocatori della squadra messicana visto che l'anno scorso hanno vinto il campionato. "Se parte un giocatore ne arriverà un altro con qualità molto simili, non mi preoccupa molto" ha aggiunto il tecnico, definendosi quindi quasi rassegnato dal perdere qualche calciatore della sua rosa. Nel pomeriggio è stato invece il turno di Ruben Vargas che è stato schierato titolare per la terza volta consecutiva nella vittoria del suo Augsburg per 1-2 contro il Borussia Mönchengladbach. Per l'esterno svizzero 83 minuti in campo.

Non è ancora ben chiaro se la Fiorentina affonderà il colpo per entrambi, ma sicuramente quella che inizierà domani sarà una settimana decisiva. Due esterni d'attacco per due che rischiano la cessione, chi più, chi meno (gli indiziati principali sono Brekalo e Ikone, per quest'ultimo si è registrato oggi l'interesse della Lazio). Se Brian Rodriguez sembra essere sempre più vicino, la Fiorentina continua a spingere per l’esterno svizzero, per cui anche Italiano ha espresso il suo parere positivo, ma allo stesso tempo la trattativa sembra più complicata. La società sta lavorando su più fronti, con l'obiettivo di regalare a Italiano due rinforzi nel reparto avanzato, di cui tanto ha bisogno.