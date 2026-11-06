FirenzeViola Riecco la coreografia in Fiorentina-Juventus. Dallo skyline all'ultima che fece scandalo

Domenica al Franchi sarà la 99esima volta che Fiorentina e Juventus si affrontano a Firenze e mai come stavolta il risultato è in bilico e importante per entrambe le squadre reduci da un inizio di stagione al di sotto delle attese. Da una parte i viola di Vanoli che contro il Sassuolo hanno trovato appena la seconda vittoria in campionato e in casa hanno fin qui raccolto 3 sconfitte e 2 pareggi in cinque partite. Numeri horror per la Fiorentina che spera di trovare la prima gioia casalinga della stagione proprio contro l'acerrima rivale. Anche perché la squadra di Spalletti si sta rialzando piano piano da un periodo storto e arriverà al Franchi con due vittorie contro Napoli e AZ, il modo migliore per rilanciarsi e uscire dal settimo posto in Serie A.

Ritorna la coreografia

La Curva Fiesole ha preannunciato una coreografia al momento dell'ingresso in campo delle due squadre, il che sancisce un nuovo inizio: da quel 16 marzo 2025 e la tanto discussa scritta "Juve Merda" esposta in Curva Ferrovia aggirando l'indicazione data alla Prefettura, sarà la prima coreografia contro i bianconeri. Nel 2025 arrivarono una multa per la società e il divieto di coreografia in Conference League contro il Betis, una decisione che fece infuriare la parte calda del tifo gigliato. Torna dunque una coreografia contro la Juventus dopo che la storia ha regalato già dei momenti segnati in tutti gli annali della leggenda della sfida tra viola e bianconeri.

Dallo Skyline a Dante per Vlahovic, le coreografie infuocate

Nella memoria di ogni tifoso viola c'è il famoso "Skyline" di Firenze con i principali monumenti della città che campeggiavano in viola in Curva Fiesole: era il 6 aprile 1991 e fu il ritorno di Roberto Baggio dopo il trasferimento alla Juventus. Una partita che la Fiorentina vinse 1-0 e che ancora resta un ricordo indelebile nella storia viola. Da quel momento ce ne state altre che hanno segnato dei momenti importanti: quella del febbraio 1997 con il "Cuore Matto", ma anche il sole o il giglio (nell'ottobre del 2013). Venendo ai giorni nostri, come non citare la frase di Dante per accogliere Dusan Vlahovic nel marzo 2022. Per finire con il marzo 2025 e quello "Juve Merda" che verrà superato solo dalla prossima coreografia in programma domenica sera.