RIFIUTATE TRE OFFERTE PER MORENO, DA MONZA ALL'ESTERO. PROVATO A DESTRA, CLUB E TECNICO PUNTANO SU DI LUI

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024

Matias Moreno sgomita per farsi spazio nella difesa della Fiorentina. Tanto che la stessa società viola ha rispedito al mittente, fin qui, ben tre offerte arrivate per l’argentino in questa sessione di mercato invernale. Nonostante lo scarso minutaggio ottenuto finora nelle rotazioni di Palladino, il classe 2003 resta infatti un elemento su cui la società intende fare affidamento per la seconda parte di stagione, a maggior ragione ora che con la cessione di Kayode è venuta a mancare la prima alternativa a Dodo per la corsia destra.

L'adattamento a destra e la voglia di mettersi in gioco

Già da settimane infatti, per la precisione dall’allenamento a porte aperte di Capodanno, il tecnico viola ha sperimentato l’ex Belgrano anche sulla fascia destra, risultando tuttora la prima opzione del club per ovviare all’assenza di Kayode nel ruolo di competitor di Dodo. Dal canto suo il difensore, pur consapevole - come Palladino e staff - che la porzione di campo in cui sente di esprimersi meglio rimane quella centrale, si è sempre mostrato disponibile a ricoprire ogni ruolo, anche quello di esterno dove è stato testato in questo periodo. Finora ha trovato poco spazio nell’undici dell’allenatore ma nell’ambiente fiorentino si è sempre trovato bene, senza aver mai fatto pressioni sul club per lasciare la causa viola. La volontà del ragazzo, ad ora, combacia col volersi giocare le proprie carte alla Fiorentina, visione condivisa dal club stesso.

Rifiutate tre opportunità. Da Monza all'estero

Che infatti, in questo mercato di riparazione, ha accantonato tre volte l’opportunità di lasciar partire il giocatore. Non sono mancate, a tal proposito, offerte sul suo conto: prima dal Monza, che l’aveva richiesto in prestito in una situazione slegata da quella di Pablo Marì (non si è mai parlato, fin qui, di un possibile scambio; sono sempre state piste differenti), poi dalla Liga spagnola e infine da un club di un campionato europeo minore. Tutti avevano bussato alle porte del Viola Park e tutti sono andati incontro al "no" risposto dal quartier generale di Bagno a Ripoli. La Fiorentina crede nelle potenzialità del giocatore come lui stesso si vede ancora in maglia viola, e a meno di inattesi cambiamenti di idee da entrambe le parti nelle ultime ore di mercato (in cui non è mai detta l'ultima finché non si chiudono i conti), ci sono ottime probabilità che l’argentino concluda la stagione in riva all’Arno, per poi tirare le somme alle porte dell’estate.