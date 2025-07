FirenzeViola Fiorentina, il mercato si gioca su più tavoli: cosa manca in entrata, poi spazio alle uscite

vedi letture

In attesa che si chiarisca il futuro di Moise Kean, autentico ago della bilancia dell'intero mercato viola, la Fiorentina non resta ferma. Daniele Pradè e il suo team stanno infatti lavorando su più fronti, consapevoli che molto ruoterà attorno alle scelte dell’attaccante, ma determinati a non farsi trovare impreparati. Ad oggi, la rosa della Fiorentina è considerata quasi completa, ovviamente al netto di eventuali cessioni eccellenti, che al momento non sono previste ma che non si possono escludere, nemmeno in casi delicati come quello di Dodò. I ruoli su cui il club si sta concentrando sono chiari e ben definiti: serve un regista in mezzo al campo e un vice terzino destro.

Per quanto riguarda il centrocampo, restano caldi i nomi di Adrian Bernabé, Kristjan Asllani e Hans Nicolussi Caviglia, tre profili giovani ma già dotati di una certa esperienza. L’inserimento di un playmaker sarebbe subordinato anche al rinnovo di Rolando Mandragora, per cui si respira comunque un cauto ottimismo: l’incontro decisivo è atteso a breve e la fumata bianca non sembra lontana. Altro nodo, come detto prima, è la fascia destra difensiva, dove si cerca una possibile alternativa a Dodò, che l'anno scorso è mancata. Infine ci sarebbero le cosiddette “occasioni” da cogliere, quelle per rifinire la rosa. Un altro centrocampista per avere un'opzione in più e magari un altro attaccante.

Spicca quella legata a Sebastiano Esposito: l’attaccante in uscita dall’Inter attende sviluppi, con Fiorentina, Cagliari e Lens tutte interessate e pronte a farsi avanti. Una volta piazzati questi ultimi colpi in entrata, sarà tempo di alleggerire. I dirigenti viola dovranno infatti affrontare il delicato capitolo esuberi, lavorando con la stessa precisione e lucidità anche sul fronte delle uscite, con l’obiettivo di snellire un monte ingaggi che resta pesante. Una seconda fase del mercato che, se ben gestita, potrà completare un puzzle costruito con criterio e visione. La sensazione, comunque, è che la nuova Fiorentina stia già prendendo forma. E che, una volta risolto il nodo Kean, il disegno finale sarà pronto per essere incorniciato.