POST-KAYODE, ACF valuta di spostare Moreno a destra

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024

Come riportato da TMW in questi minuti, la prima idea che ha la Fiorentina per sostituire Michael Kayode potrebbe portare a una soluzione interna, ovvero quella che riguarda un maggiore impiego di Matias Moreno. L'idea del club per l'immediato futuro è quella di adattare nel ruolo di terzino destro l'argentino classe 2003, che di posizione naturale avrebbe quella del centrale nella retroguardia. Nel corso delle ultime settimane, in tal senso, Moreno è già stato provato in allenamento nel ruolo di laterale di destra.