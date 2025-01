Michael Kayode nella divisione in due squadre per la partitella non è stato provato nel suo ruolo di terzino destro. In una squadra c'era Dodo, mentre nell'altra Moreno. Kayode ha fatto prima l'esterno alto, per poi essere sostituito da Caprini e aver continuare a fare degli esercizi a parte con il preparatore atletico (qui sotto la foto scattata da FV).