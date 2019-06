PRES. CALCIO STORICO A FV, CHE ENTUSIASMO PER ROCCO! ECCO COSA MI HA DETTO JOE BARONE

È tutto pronto: domani, per San Giovanni, avrà luogo la finale del Calcio Storico fiorentino. Sarà protagonista anche il nuovo proprietario della Fiorentina, Rocco Commisso, in qualità di Magnifico Messere: FirenzeViola.it ne ha parlato in esclusiva con il presidente della tradizionale manifestazione, Michele Pierguidi.

Pierguidi, come stanno andando i preparativi per la finale?

"Mi pare tutto secondo i piani: c'è un ottimo clima tra le due squadre avversarie e credo sarà una bellissima finale".

Un bilancio su quest'ultima annata di Calcio Storico?

"Siamo molto contenti per quanto riguarda il campo, la sfilata, il corteo... E' stato tutto molto bello, da piazza Santa Maria Novella a Santa Croce abbiamo assistito ad uno spettacolo unico in una delle città più belle del mondo. Entrambe le partite, inoltre, sono state avvincenti per motivi diversi: la prima più tattica, la seconda più chiusa".

Stamani è arrivato Commisso, che sarà Magnifico Messere. C'è attesa?

"Sì e ne sono davvero contento, perché i fiorentini hanno ritrovato entusiasmo. Ieri ho avuto il piacere di parlare con Joe Barone, il quale mi ha riferito che sono tutti orgogliosi e contenti di questa onorificenza. Mi ha chiesto anche delucidazioni sull'accordo che il Comune ha con la Fiorentina riguardo ai quattro quartieri storici, progetto che vogliono portare avanti. Poi c'è una frase che, da tifoso, ho trovato bellissima".

Prego.

"Barone mi ha detto che la nuova proprietà sta studiando Firenze e che vuole essere più presente possibile in città, perché l'obiettivo è portarne la Fiorentina all'altezza".

E magari, visto il personaggio, Rocco avrà anche una sorpresa per i tifosi...

"Beh, questo non saprei proprio. Ma sul fatto che Commisso sia un tipo passionale non c'è alcun dubbio".