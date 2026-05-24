FirenzeViola Portogallo ma non solo: ecco dove è stato in "missione" Goretti

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Roberto Goretti sta vivendo la sua terza vita alla Fiorentina. Da quando è arrivato a Firenze nel giugno del 2024 è stata una montagna russa di emozioni e di eventi. Il primo anno da direttore tecnico è stato di discrete soddisfazioni, con la costruzione della squadra capace di fare il record dell'era Commisso non senza qualche polemica un po' per alcuni acquisti sbagliati, un po' per ciò che è successo tra il ds Pradè e l'allenatore, Palladino. La seconda stagione di Goretti è stata però decisamente più complicata, culminata con le dimissioni di Pradè e l'arrivo di Paratici. Nel mezzo il mese circa da direttore sportivo proprio del dirigente umbro che ha scelto di fare un passo indietro e lavorare per portare Paratici al Viola Park, così da tornare a fare ciò che più gli piace almeno in questa fase della giovane carriera: girare per l'Europa e per il mondo per scovare talenti.

I viaggi di Goretti

In queste settimane, l'attuale co-direttore sportivo (non ci sono state comunicazioni ufficiali in merito ad un cambio di ruolo dopo l'approdo di Paratici) è partito alla volta di numerose destinazioni per provare a cercare calciatori che possano fare al caso della Fiorentina. Una semina che potrebbe portare risultati questa estate, anche se prima di comprare la Fiorentina dovrà scegliere l'allenatore e poi liberarsi di qualche contratto. Secondo quanto raccolto da Firenzeviola.it, Goretti non è stato solo in Portogallo come rivelato un po' di tempo fa. Belgio, Est Europa, Francia, Balcani e non solo: Goretti è stato avvistato in diverse nazioni europee portando avanti i contatti con i club locali e cercando di capire chi possa essere interessante in vista del presente e del futuro viola.

L'estate al fianco di Paratici

Il lavoro di Goretti non si fermerà però certo qui e andrà avanti tutta l'estate in supporto a Paratici, che con lui si trova molto bene e che lo utilizzerà come braccio destro nel mercato assieme al reparto scout. La macchina del team calciomercato della Fiorentina si è già attivata anche prima di scegliere il nuovo allenatore e capire che budget avrà in estate. Che frutti porterà all'estate viola lo scopriremo solo tra qualche mese.