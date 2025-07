FirenzeViola Barak e Brekalo, percorsi diversi ma stesso futuro: dal Kasimpasa al secondo addio

vedi letture

Josip Brekalo e Antonin Barak, destinati a vivere più o meno la stessa situazione da qualche anno a questa parte. Arrivati entrambi nella stagione 2022-2023 (Barak in estate, Brekalo in inverno) hanno avuto percorsi diversi, ma alla fine gli stessi risultati. Se Barak è riuscito a collezionare 52 presenze e 4 gol in maglia viola, Brekalo non ha superato le 17 apparizioni e 1 gol. Eppure vivono tutti e due una situazione da separati in casa dopo l'esperienza in Turchia al Kasimpasa.

Capitolo Brekalo.

Pradè e Goretti stanno cercando di piazzarlo in qualche modo. Secondo quanto riporta La Nuova Sardegna, nelle ultime ore si sarebbe fatto avanti il Cagliari senza, però, andare oltre i più classici sondaggi esplorativi. Anche perché il tecnico rossoblù, Fabio Pisacane, ha altre idee in mente. Quindi non è da escludere che la dirigenza viola riesca a convincere Barak a rescindere il proprio contratto, così che eventuali acquirenti sappiano di non dover trattare con la Fiorentina.

Questione Barak.

Se fosse per il centrocampista ceco non ci sarebbero dubbi: rimarrebbe a Firenze per provare a giocarsi le sue carte con Stefano Pioli. Che evidentemente non è dello stesso avviso. Lui come la società, che è al lavoro per trovargli una sistemazione nel più breve tempo possibile. Non sarà facile, così come non lo fu l'estate scorsa. Poi sia Barak che Brekalo finirono al Kasimpasa: entrambi con opzione, nessuno dei due riscattato. Per loro inizierà un nuovo capitolo, altrove.