FirenzeViola Più di 20 milioni di ingaggi di cui liberarsi. Un peso che rallenta il mercato

vedi letture

L'esercito degli esuberi che la Fiorentina dovrà piazzare nel corso dell'estate di mercato conta 9 elementi, senza considerare i giovani provenienti dal settore giovanile. 9 calciatori da ingaggi più o meno onerosi che messi insieme pesano sul monte ingaggi viola per quasi 11 milioni netti e dunque più di 20 milioni lordi. Una cifra monstre che Pradè e Goretti dovranno provare a tagliare nel modo più profondo possibile per far spazio ai prossimi acquisti necessari per completare la rosa da affidare a Steano Pioli.

In cinque sopra il milione e mezzo

Nella lista dei 9 giocatori già praticamente tagliati dalla rosa per la prossima stagione ci sono ben 5 calciatori che guadagnano 1,5 milioni a stagione o più, il tutto senza considerare eventuali bonus di squadra che potrebbero far salire la stessa cifra. Chi guadagna più di tutti è anche colui che probabilmente resterà a Firenze almeno fino a gennaio perché infortunato, ovvero Kouame. L'ivoriano guadagna 1,7 milioni dopo l'ultimo rinnovo di contratto ma sta recuperando da un brutto ko che lo costringerà a restare fuori rosa entrando nel suo ultimo anno di contratto. Poi con 1,6 milioni ci sono Brekalo e Ikoné. Il primo, arrivato per 1 milione di euro dal Wolfsburg potrebbe anche risolvere il contratto mentre per il francese al momento non ci sono squadre pronte a investire 7-8 milioni come vorrebbe il club di Commisso. A 1,5 milioni a stagione risultano Mbala Nzola, che piace al Pisa ma che non ha pretendenti per una cessione a titolo definitivo, e Barak che era tornato con la speranza di poter trovare spazio con Pioli e che invece non si è mai allenato in gruppo.

Gli altri

Sottil, escluso dal ritiro inglese in accordo con club e allenatore, guadagna circa 1 milione di euro a stagione e sta cercando una via d'uscita che potrebbe portarlo addirittura in Premier League dove piace a Leeds. A 0,8 invece ci sono Christensen, in Inghilterra con la squadra ma più per far numero che con l'obiettivo di restare, e Sabiri, che sta cercando di convincere l'allenatore ma che è stato inserito in rosa più per completare numericamente il roster che non per giocarsi il posto fino in fondo. Infine Gino Infantino, altro giocatore escluso dal ritiro del gruppone e in possesso di un contratto da 0,4 milioni di euro a stagione.

Chi è causa del suo mal pianga se stesso

Tagliando anche solo la metà di questi ingaggi, la Fiorentina potrebbe coprire le spese per 2-3 buoni acquisti ma gli stessi costi degli ingaggi sono uno dei grandi ostacoli che Pradè e Goretti dovranno superare per trovare pretendenti. Ovviamente i giocatori non hanno nessuna colpa per gli ingaggi che percepiscono, è stata la Fiorentina ad aver sbagliato negli ultimi anni tanti acquisti su cui aveva puntato forte. Ora dovrà fare i conti con se stessa, per evitare di sforare il monte stipendi e soprattutto per aver maggior margine di manovra nel mercato in entrata.



La lista degli esuberi

Kouame 1,7

Brekalo 1,6

Ikonè 1,6

Barak 1,5

Nzola 1,5

Sottil 1

Christensen 0,8

Sabiri 0,8

Infantino 0,4

-------------------------

Totale 10,9