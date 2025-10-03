FirenzeViola Altra buona prestazione di Fazzini. Il giocatore conferma la tendenza: è la risorsa di Pioli

Altra buona prova di Jacopo Fazzini, tra i migliori della vittoria di ieri contro il Sigma Olomouc. L'ex Empoli ha dimostrato determinazione e carattere fin dal suo ingresso in campo al cinquantottesimo. Una mezz'ora positiva, con anche un tentativo dentro l'area di rigore deviato dall'opposizione di Kral. Un altro ottimo spunto poco dopo per Piccoli anche se pescato in fuorigioco. Al di là di tutto, tra i pochi davvero convincenti in questa prima parte di stagione.

L'asso nella manica.

Il che non può passare inosservato agli occhi dello staff tecnico. Stefano Pioli ha bisogno di personalità e dinamismo, elementi che ha dimostrato di potergli garantire proprio Jacopo Fazzini. Il classe 2003 si è inserito in punta di piedi sfoderando prestazioni di livello ogniqualvolta chiamato in causa. L'allenatore sa di poter contare su una risorsa preziosa in un momento tutt'altro che semplice. Il ragazzo cerca spazio, e lo fa attraverso la concretezza.

Parole e ambizione.

"In spogliatoio ci siamo dati obiettivi chiari. Sono quelli di arrivare più in alto possibile: siamo forti" le parole rilasciate dal ventiduenne tre settimane fa a La Gazzetta dello Sport. Le buona volontà c'è, sicuramente da parte sua che settimana dopo settimana conferma la sua grande devozione alla causa. L'auspicio è che il suo atteggiamento contagi il resto del gruppo e trasmetta la carica che finora è mancata alla maggior parte dei calciagtori viola.